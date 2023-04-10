Українські сили щодня завдають ворогові величезної шкоди на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони України Олексій Резніков відкинув критику, що лунала в західних ЗМІ, щодо нібито втрати українськими силами контрнаступального потенціалу через тривалу та виснажливу оборону Бахмуту.

В інтерв’ю Delfi він наголосив, що російські втрати на Бахмутському напрямку незрівнянно більші і просто "колосальні" – до півтисячі солдатів щодня вбитими та пораненими.

"Бахмут дозволяє нам нашими меншими силами стримувати там значно більші сили противника, паралельно знищуючи, перемелюючи його наступальні ресурси і потенціал. Це дуже важливо в контексті. Росіяни цю тактику "повзучого" наступу там застосовують уже понад півроку і зазнають колосальних втрат, це означає, що якби не ті втрати, то весь свій потенціал на іншій оборонній лінії або на передовій вони могли б використовувати проти нас у менш укріпленому і захищеному місці. І тепер щодня ми завдаємо їм величезної шкоди і утримуємо, по суті, під замком", – сказав міністр оборони України.

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Ситуація в Бахмуті - останні новини

Упродовж довгих місяців Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших напрямків фронту, а українське місто-фортеця Бахмут - незмінною метою російських окупантів, які попри шалені втрати продовжують зусилля з його захоплення.

Станом на ранок 10 квітня, як інформував Генштаб, запеклі бої за Бахмут тривають. Лінія фронту у місті, за повідомленнями військових, значно звузилася, однак армія ворога досі не взяла під контроль місцеву залізницю. За прогнозами експертів, до Великодня ворог не зможе захопити місто повністю.

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