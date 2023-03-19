Українські воїни стримують супротивника на сході, підкреслив очільник ОП.

Плани російських окупантів захопити місто Бахмут у Донецькій області провалюються.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram. "Сили оборони продовжують стримувати ворога на сході, їх плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються", - повідомив Єрмак.

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Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За даними Генштабу, епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Станом на вечір 18 березня на Бахмутському напрямку фронту з початку доби ліквідовано понад 190 окупантів.

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