На одну ціль росіяни запускають по шість-сім FPV-дронів, поділився представник пресслужби 24-ої ОМБР імені короля Данила.

Ситуація довкола Часового Яру залишається стабільно важкою, це один з найважчих напрямків нині на фронті.

Про це сказав представник пресслужби 24-ої ОМБР імені короля Данила Іван Петричак в ефірі телеканалу "Суспільне". "Противник не полишає спроб наступу - працює як в лоб, так і намагається обійти нашу лінію оборони північніше, південніше. Поки бої точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас". Противник нас намагається відтіснити до каналу, але поки що його спроби безуспішні, наші хлопці тримають рубежі, і це героїчна робота", - наголосив він.

Петричак зазначив, що противник застосовує артилерію, системи залпового вогню ТОС і стріляють термобаричними боєприпасами, якими випалюють місто. Він розповів, що сьогодні зранку спостерігав картину, що місто сильно задимлене, бо при сухій погоді після обстрілів виникають пожежі, яких гасити дуже складно.

Відео дня

Петричак зазначає, що російські окупанти продовжують тактику "м’ясних штурмів". "Проти нас тут стоять кілька збройних формувань росіян - це спецназ, десантники і першим ешелоном ідуть колишні увʼязнені. Тактика противника за останній тиждень така: на броньованих машинах ворог закидає в район лісу свою піхоту, а потім ці групки розосереджуються та намагаються штурмувати українські позиції", - додав він.

За його словами, на напрямку Часів Яр дуже посилилась робота безпілотників противника. "Якщо раніше було просто складно, то зараз неймовірно складно. На одну ціль може вилітати по шість-сім ворожих FPV-дронів", - зазначив він.

Важливі новини - Часів Яр у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, аналітик та співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула в ефірі каналу "Еспресо" зазначав, що українським воїнам довелося відійти з мікрорайону Канал у місті Часів Яр (Донецька область), оскільки він був повністю зруйнований.

Рішення про відхід було ухвалено для того, щоб вберегти особовий склад нашого війська. Ворог 2 липня зайняв мікрорайон Канал. Утримання позицій у цьому мікрорайоні ускладнюється ще й тим, що через Канал логістика відбувається у кількох точках.

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