Під завалами можуть перебувати люди.

У суботу, 14 січня, російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Під обстрілами, зокрема, Дніпро.

Росіяни потрапили в багатоквартирний будинок в одному з районів міста, повідомляють в Офісі президента.

На оприлюднених фото можна побачити, що зруйновано щонайменше один з під'їздів будинку. Інформують, що під завалами можуть перебувати люди.

Відео дня

Зараз на місці працюють міські служби та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Ракетний удар по Україні 14 січня

У суботу, 14 січня, заступник командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк попередив українців про небезпеку масованого ракетного удару окупантів і закликав не ігнорувати тривогу.

Згідно з повідомленнями ОК "Південь", країна-агресор вивела на бойове чергування в Чорному морі надводні і підводні ракетоносії із загальним залпом 20 крилатих ракет "Калібрів".

Після 14.00 в областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Станом на 16:15 відомо про потрапляння в енергетичний об'єкт на Львівщині, через що можуть бути перебої з електро-та водопостачанням, а також про два "прильоти" ворожих ракет в об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області, через що облцентр знеструмлено. Крім того, вибухи чули в столиці та області, підтверджено роботу ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: