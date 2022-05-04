Загарбники обстріляли Великомихайлівську громаду. Люди не постраждали, оскільки більшість з них вже виїхала.

У Дніпропетровській області російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли десятки житлових будинків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв з "Градів" Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі", - заявив Резніченко.

Він зазначив, що російські окупанти поцілили по двох селах.

"Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку", - додав голова ОВА.

За його інформацією, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

"Більшість місцевих жителів виїхали з небезпечної території", - заявив Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня окупанти вдарили по Кам’янському району Дніпропетровщини, внаслідок чого поранень зазнала одна особа. При цьому ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. "Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено"- повідомив тоді Резніченко.

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