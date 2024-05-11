Зараз фронт фактично стабілізовано, підкреслив голова Харківської ОВА.

Наразі Збройні сили України не втратили жодних позицій на Харківщині, яку посилено намагаються штурмувати російські окупанти.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав в ефірі інформаційного марафону. "Ворог намагається прорватися вглиб Харківської області у напрямку Липців, у напрямку Вовчанська, у напрямку Харкова, однак все одно наші воїни зустріли боєм, і безпосередньо наші бойові бригади втримали позиції, втримали ворога. Наразі фронт фактично стабілізовано", - повідомив Синєгубов.

Водночас на цих напрямках тривають активні бойові дії. Прикордонні населені пункти, де тривають бої, розташовані на відстані від кордону з Росією на відстані двох, трьох і п'яти кілометрів. Активні бойові дії йдуть у таких населених пунктах як Стрілеча, Пильна та Борисівка.

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"Наші воїни знищують ворога на всій абсолютно території. Слідкуємо за його діями. Звичайно, що будемо аналізувати, чи буде він підтягувати резерви по цих напрямках, чи буде зосереджувати свої намагання по інших напрямках, так само на півночі нашої території", - сказав Синєгубов.

У той же час окупанти не зменшили атаки на Куп'янському напрямку. Синєгубов зазначив, що фронт абсолютно контрольований. "Наші воїни жодних позицій не втратили ані по Куп'янському напрямку, ані по півночі. Тому наразі ситуація дійсно важка, бо ворог активізував свої дії на новому фактично напрямку, однак вона повністю контрольована", - сказав Синєгубов.

Окремо він сказав, що наразі евакуація населення дійсно активізувалася. "Лише за вчора у нас виїхало 2,5 тисячі людей. Більшість з них виїжджали саме із Вовчанського напрямку. Сьогодні евакуація триває", - сказав Синєгубов.

У центрі уваги наступ на Харків 2024 - що повідомлялося

У РФ не раз заявляли, що хочуть захопити Харків та намагатимуться це вчинити. В Україні такі заявили з боку супротивника називали інформаційно-психологічною операцією.

Як повідомляв УНІАН, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник вважає, що серйозні проблеми російських загарбників через нездатність окупувати увесь Донбас змусили їх вдатися до "турбуючого" наступу на Харківщину. На його думку, у російських окупантів немає потенціалу, щоб прорватися до Харкова.

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