Унаслідок ворожих атак постраждали 19 осіб, зокрема, маленькі діти.

У середу, 27 березня, серед білого дня росіяни завдали удари по Харкову - перший припав по житловому масиву, розташованому в середмісті, а другий - поблизу Інституту хірургії.

Жертвою атаки став чоловік, поранені 19 осіб, у тому числі четверо маленьких дітей, написав мер міста Ігор Терехов в Telegram. Очільник обласного центру додав, що вже відомо про пошкодження 18 житлових будинків, вибито більш ніж 800 вікон. За словами Терехова, усім мешканцям пошкоджених будинків запропонували розміститися у харківських гуртожитках.

"Паралельно продовжуємо аварійно-відновлювальні роботи. Першочергово закриваємо вікна в тих квартирах, де, попри все, вирішили залишитися жити люди", - зазначив чиновник.

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27 березня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що ворог завдав два удари по Шевченківському району Харкова.

Згодом стало відомо, що загинула одна особа, а ще шість людей отримали поранення. Українська сторона встановлює тип озброєння, яке росіяни використали під час удару по обласному центру.

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