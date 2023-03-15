На території Куп’янського району супротивник постійно намагається атакувати позиції українських воїнів, зазначили правоохоронці.

Правоохоронці закликають жителів Куп’янського району евакуюватися до більш безпечних місць.

Про це повідомляє поліція Харківської області. У повідомленні зазначається, що це необхідно, оскільки на території району йдуть активні бойові дії, проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових.

Поліція району звернулася до цивільних мешканців Куп'янського району з проханням долучитися до евакуації і перш за все це стосується сімей з дітьми та маломобільних людей.

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"Усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області. З питань проведення евакуації просимо звертатися до представників місцевої військової адміністрації чи місцевої поліції", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Харківській області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сьогодні у Telegram повідомив, що за минулу добу ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У смт Дворічна Куп'янського району осколкового поранення зазнав 58-річний цивільний.

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