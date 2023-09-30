Окупанти збиралися захопити Харків блискавично і без спротиву, зазначив керівник ГУР.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зауважує, що у Москві насправді вірили, що Харків - це російське місто, яке чекає на "визволителів".

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ, про це Буданов розповів у першій частині документального проекту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина". Керівник ГУР зазначив, що перед початком повномасштабного вторгнення у Росії вірили, ніби опір України можна буде швидко придушити, зокрема й у Харкові - його російські окупанти мали намір захопити блискавично і без спротиву.

"Вони насправді вірили, що Харків - російське місто, яке просто чекає "визволителів". Це реально правда", - заявив Буданов.

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Він розповів про нараду московських військово-політичних вождів, яка відбулася незадовго до вторгнення в Україну.

"За два тижні до початку усіх цих подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готове (до повномасштабного вторгнення). І почалась певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських вояків. І було підняте питання - а куди витрачалися кошти стільки років? На наступній нараді всі сказали: знаєте, там все готове, треба заходити", - сказав Буданов.

Начальник ГУР МОУ також зауважив, що величезні гроші на підготовку до великої війни проти України росіяни просто розграбували.

За словами Буданова, більшість своїх розвідданих агресор отримував з повітря, тому захисники Харкова йшли на певні хитрощі - розставляли опудала солдатів з автоматами.

"Більшість розвідданих (росіяни) отримували від проведення повітряно-космічної розвідки. Зрозуміло, що там досить важко відрізнити зверху - це жива людина або манекен. Зараз теж такі трюки багато де використовуються", - розповів керівник української розвідки.

Також він пояснив необхідність розміщення українських військ у житлових кварталах під час оборони Харкова та усіх інших українських міст.

"Я взагалі здивований, що у нашому суспільстві комусь треба таке пояснювати. Згідно з цією логікою, треба тоді полишити житлові квартали. Можна стати в полі, але росіяни зайдуть у місто. Таким чином, вони свою задачу точно виконають. Ні, це абсолютно хибна логіка… Це називається "ведення бойових дій у місті". Це війна. Тут інакше не буде", - наголосив Буданов.

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Як повідомляв УНІАН, документальна стрічка "Рік. Харківщина" складатиметься з п’яти фільмів. Нова документальна робота Дмитра Комарова присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанському контрнаступу.

Зокрема, у фільмі командир 92-ї окремої штурмової бригади Павло Федосенко розповів про співвідношення сил на початку вторгнення. "По техніці вони нас переважали разів у 20. По особовому складу - разів у 10", - сказав він.

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