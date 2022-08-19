Ворог завдав ударів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.

На Харківському напрямку росіяни обстрілювали населені пункти з літаків та вертольотів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.

"Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана", - додали у відомстві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку.

18 серпня близько 4:30 ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, сталися пожежі. Зокрема, у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Повідомлялось про двох загиблих людей, 18 – дістали поранення, в тому числі двоє дітей.

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