На Харківському напрямку росіяни обстрілювали населені пункти з літаків та вертольотів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.
"Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана", - додали у відомстві.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку.
18 серпня близько 4:30 ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, сталися пожежі. Зокрема, у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Повідомлялось про двох загиблих людей, 18 – дістали поранення, в тому числі двоє дітей.