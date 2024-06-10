Росіяни били по місту КАБами.

У понеділок, 10 червня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове завдали ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог обстріляв місто біля 17:35. Синєгубов зазначив, що, за попередньою інформацією, росіяни використали КАБи. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Згодом очільник ОВА повідомив, що внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей.

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Тим часом мер Харкова Ігор Терехов заявив, що за різними адресами зафіксовано пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. Він додав, що у Харкові приліт на околиці міста в район житлової забудови.

"По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа…", – зазначив Терехов.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.

"Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби", – повідомив Терехов.

Оновлено 18:40: Рятувальники деблокують ще одного постраждалого з-під завалів будинку, заявив Олег Синєгубов. Він додав, що з 75-річним чоловіком є звʼязок.

Кількість постраждалих зросла до 7.

Удари РФ по Україні

Російські окупаційні війська щоденно завдають ударів по українських населених пунктах. Ворог атакує їх як авіабомбами, так і з артилерії, і дронами.

Так, внаслідок ворожого удару по Вовчанську Харківської області 9 червня постраждав волонтер. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що він евакуйовував з міста тварин.

Крім того, ворог гатить по Донеччині. За минулу добу, 9 червня, на території області внаслідок російських ударів загинув чоловік. Росіяни вбили мешканця Часового Яру, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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