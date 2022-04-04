Після ворожого обстріл правоохоронці розпочали розслідування.

В результаті обстрілу окупантами Слобідського району Харкова у неділю, 3 квітня, за попередніми даними, загинули сім осіб, а 34 - були поранені, зокрема, троє дітей.

Пошкоджено близько 10 будинків, а також тролейбусне депо, повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

У відомстві додали, що окупанти 3 квітня близько 18:00 обстріляли житлові будинки, які знаходяться у Слобідському районі обласного центру.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України на Харківщині.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, постраждалі не мають жодного стосунку до військових. Поранених доставили до лікарень Харкова.

Нагадаємо, увечері 3 квітня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що увечері ворог обстріляв Слобідський район Харкова. Чиновник повідомив, що є жертви, але не уточнив їх кількість. Також голова ОВА вказав відому на той час кількість постраждалих - 23 особи.

Варто зазначити, що російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Харків, Київ, Чернігів, Маріуполь, Одесу, Житомир, Суми та Херсон.

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