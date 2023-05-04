3 травня російські окупанти вбили 23 людей, поранили – 46.

На Херсонщині оголошено триденну жалобу у пам’ять про вбитих Росією мирних жителів.

У відеозверненні голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін нагадав, що 3 травня російські окупанти вбили 23 людей, поранили – 46.

За його словами, ворог, зокрема, обстріляв залізничний вокзал, супермаркети, автозаправку, житлові квартали Херсона, подвір’я домів.

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"Мішенню ворога є місця, де ми живемо, де ми працюємо. Цілі ворога – наші життя та життя наших дітей", - наголосив Прокудін.

Голова ОВА зазначив, що у пам’ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Він попросив сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту.

Обстріли Херсона та області 3 травня - що відомо

3 травня російські загарбники накрили Херсон та деокуповану частину області з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Загалом ворог випустив 539 снарядів під час 98 обстрілів.

Атаковано Привокзальну площу в Херсоні, сам вокзал, АЗС, завод, знищено єдиний гіпермаркет, що працював у місті.

Ввечері президент України Володимир Зеленський проінформував, що загинула вже 21 людина, ще 48 цивільних поранено. Вже сьогодні стало відомо, що кількість загиблих сягнула 23.

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