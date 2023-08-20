Чоловік загинув на місці.

У Херсонській області через російські удари загинули двоє мирних людей. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Російський танк прицільно вдарив по житловому будинку у селищі Козацьке, внаслідок атаки 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. Ще одна жінку госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.

Близько 15:30 російські загарбники з безпілотного літального апарата скинули два вибухові пристрої на 33-річного чоловіка, який йшов вулицею селища Новоберислав. Він загинув на місці від отриманих поранень.

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Обстріли Херсонщини: останні новини

Вранці у військовій адміністрації повідомляли, що лише за добу російські окупаційні війська обстріляли область 77 разів, випустивши 422 снаряди.

Загарбники били з мінометів, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град" та безпілотних літальних апаратів. Вони влучили по житлових кварталах, об'єкту критичної інфраструктури та території заводу.

Місцева влада повідомила про одного загиблого та одного постраждалого внаслідок цих обстрілів.

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