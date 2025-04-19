Також в області на Великдень будуть посилені заходи безпеки. Людей просять не скупчуватися.

В Херсонській області за рішенням місцевої влади встановлено спеціальний режим світломаскування. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"В області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках", - деталізував посадовець.

Як уточнив УНІАН речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, йдеться про вимушені заходи безпеки, пов'язані з атаками, які російські військові здійснюють на населені пункти. Він додав, що місцева влада прагне запобігти трагедіям - цей захід введено виключно в інтересах населення.

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Крім того, прийнято рішення щодо посилення в області заходів безпеки на Великдень. Наголошується, що Україна має справу з підступним ворогом, тому треба готуватися до можливих провокацій у світлі свята.

Людей просять не скупчуватися.

"У святкові дні збільшиться кількість правоохоронців, котрі патрулюватимуть населені пункти області. Також звертаюся до громадян – будьте обачними та уважними у ці дні, дотримуйтесь заборон та у разі загрози реагуйте на сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також ухвалено рішення надати дозвіл придбати 10 вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням. Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах.

Війна в Україні

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін утримається від наказів бити по українських містах під час святкування Великодня. Але він зауважив, що повністю виключати удари все ж не варто.

Варто згадати, що росіяни ударили по центру міста Суми у Вербну неділю, а по Харкову - у Страсну п'ятницю.

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