В Херсонській області за рішенням місцевої влади встановлено спеціальний режим світломаскування. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"В області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках", - деталізував посадовець.
Як уточнив УНІАН речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, йдеться про вимушені заходи безпеки, пов'язані з атаками, які російські військові здійснюють на населені пункти. Він додав, що місцева влада прагне запобігти трагедіям - цей захід введено виключно в інтересах населення.
Крім того, прийнято рішення щодо посилення в області заходів безпеки на Великдень. Наголошується, що Україна має справу з підступним ворогом, тому треба готуватися до можливих провокацій у світлі свята.
Людей просять не скупчуватися.
"У святкові дні збільшиться кількість правоохоронців, котрі патрулюватимуть населені пункти області. Також звертаюся до громадян – будьте обачними та уважними у ці дні, дотримуйтесь заборон та у разі загрози реагуйте на сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні.
Також ухвалено рішення надати дозвіл придбати 10 вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням. Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах.
Війна в Україні
Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін утримається від наказів бити по українських містах під час святкування Великодня. Але він зауважив, що повністю виключати удари все ж не варто.
Варто згадати, що росіяни ударили по центру міста Суми у Вербну неділю, а по Харкову - у Страсну п'ятницю.