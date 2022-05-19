В Київській області Росія втратила "Орлан-10", зазначили українські військові.

Біля Гостомеля на Київщині збили російський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє 72 окрема механізована бригада (ОМБр) ім. Чорних Запорожців ЗСУ.

"На півночі Києва досі літають російські безпілотники: один збили сьогодні біля Гостомеля. Це був російський БПЛА "Орлан-10", 2022 року випуску", - зазначається у повідомленні.

За інформацією військових, це вже другий безпілотник такого класу, який "посадили" біля Бучі.

"Перший "Орлан" був захоплений 5-го травня. Його уже передали відповідним органам. Обидва безпілотники не отримали значних пошкоджень, тому стали дуже корисними", - додали в ОМБр.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст. Ворогу вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на Київщині, але вже незабаром область зачистили від окупантів.

Супротивник вбивав місцевих жителів, вже відомо про понад 1 200 загиблих мирних жителів.

Захисники України станом на 19 травня знищили приблизно 28 500 супротивників та, зокрема, 455 ворожих безпілотників.

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