Біля Гостомеля на Київщині збили російський безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє 72 окрема механізована бригада (ОМБр) ім. Чорних Запорожців ЗСУ.
"На півночі Києва досі літають російські безпілотники: один збили сьогодні біля Гостомеля. Це був російський БПЛА "Орлан-10", 2022 року випуску", - зазначається у повідомленні.
За інформацією військових, це вже другий безпілотник такого класу, який "посадили" біля Бучі.
"Перший "Орлан" був захоплений 5-го травня. Його уже передали відповідним органам. Обидва безпілотники не отримали значних пошкоджень, тому стали дуже корисними", - додали в ОМБр.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Супротивник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст. Ворогу вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на Київщині, але вже незабаром область зачистили від окупантів.
Супротивник вбивав місцевих жителів, вже відомо про понад 1 200 загиблих мирних жителів.
Захисники України станом на 19 травня знищили приблизно 28 500 супротивників та, зокрема, 455 ворожих безпілотників.