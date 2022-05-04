Влада попросила українців не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях столиці.

На околицях Києва - там, де йшли бойові дії, зберігається мінна небезпека.

Для цивільних є небезпечним район Виноградар, розповів начальник штабу Київської міської воєнної адміністрації Сергій Корнійчук, йдеться в Telegram-каналі КМВА.

За його даними, у районі Пуща-Водиця завершується розмінування залізниці, пляжу та парку.

"…Ми і досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста - це Житомирський напрямок, Вишгородський…", - додав Корнійчук.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, завдавав удари по Києву й намагався захопити столицю України. Супротивникові не вдалося захопити Київ, у місті ловили диверсантів.

В Організації Об'єднаних Націй на початку квітня повідомляли, що Україна стала однією з найбільш замінованих держав у світі.

Влада Києва наприкінці квітня попереджала, що в столицю ще рано повертатися.

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