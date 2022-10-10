Іранські безпілотники мали вдарити по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Над Кривим Рогом українською повітряною обороною знищено два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Наша ППО знищила над Кривим Рогом два дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області", - наголосив він.

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Масована атака з боку Росії сьогодні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чути у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, Російська Федерація використовувала 84 крилаті ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Український бійці знищили 56 цілей. Серед них 43 крилаті ракети й 13 БПЛА (з них 10 типу "камікадзе").

Увечері начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті пролунали вибухи. Попередньо, це були дрони-камікадзе "Шахід".

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