На ньому була зображена дівчинка, що залишилася сиротою та втратила ногу після обстрілів Маріуполя росіянами у 2015 році.

Російські загарбники знищили мурал "Мілана" на проспекті Миру, 101 в Маріуполі.

"Мурал "Мілана" повністю знищено. Відновлення після проведених робіт - неможливо навіть в майбутньому. Справжня велич російської культури", – написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та показав відповідне відео.

Мурал "Мілана" в Маріуполі

Нагадаємо, на Муралі було зображено дівчинку на ім’я Мілана. У 2015 році під час обстрілу мікрорайону "Східний" росіянами її мати загинула, прикривши собою дитину. Сама дівчинка отримала поранення, їй ампутували ногу.

Відео дня

За три роки київський художник Саша Корбан зобразив шестирічну дівчину, що стала сиротою через російську агресію, на одному з маріупольських будинків.

В кінці жовтня стало відомо, що окупанти збираються знищити мурал.

"Офіційним приводом окупанти назвали "відновлення теплового контуру". Насправді – намагання знищити пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир й відновлення", – зазначали в Маріупольській міськраді.

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