Внаслідок потрапляння ворожої ракети сталося займання сміття та старого складського приміщення.

Російські військові завдали повторного ракетного удару по селищу на Одещині, в якому вчора від обстрілу постраждали шестеро людей.

Про це повідомили на сторінці Одеської районної державної адміністрації у соціальній мережі в Facebook.

"По населеному пункту Одеського району вчергове нанесено ракетний удар. Внаслідок потрапляння ворожої ракети сталося займання сміття та старого складського приміщення. Силами Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, учора вночі на Одещині внаслідок масованого ракетного удару постраждало шестеро людей, серед яких немовля.

Зокрема, сім крилатих ракет типу "Калібр" були випущені з акваторії Чорного моря. Одну з них вдалося збити силами протиповітряної оборони, шість – влучили по мирному селищу. Внаслідок влучення сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

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