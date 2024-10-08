Росіяни цього разу атакували одеський порт.

Під час удару окупантів по Одесі, одна з ракет влучила по судну під прапором Палау, що стояло порту, внаслідок чого загинув громадянин України і було поранено п'ять іноземних членів екіпажу.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що загиблий унаслідок останньої атаки був портовим робітником, а п'ятеро поранених були іноземними громадянами та членами екіпажу судна.

Віцепрем'єр Олексій Кулеба додав, що судно називається Optima і сказав, що воно прибуло до Одеси за кілька годин до атаки, пише Reuters.

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Він заявив, що РФ "намагається таким чином зруйнувати судноплавство в Чорному морі, а наслідки можуть означати більшу нестабільність у чутливих регіонах, що залежать від імпорту продовольства".

Удари по зерновозах в Одеській області

У ніч на 6 жовтня в порту Південний окупанти розбили судно під назвою Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, на борту якого було 6 тис. тонн кукурудзи. 15 членів екіпажу, громадяни Сирії та Єгипту, тоді не постраждали. Paresa стало 20-м цивільним судном, яке постраждало від російських атак.

А у вересні суховантаж Aya під прапором Сент-Кітс і Невіс був вражений російською ракетою в Чорному морі.

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