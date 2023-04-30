Унаслідок ворожих обстрілів, зокрема, пошкоджено АЗС.

Сьогодні, 30 квітня, російські окупанти шість разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська Есманська громади.

"Середино-Будська громада: зафіксовано 3 вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території РФ з гелікоптера здійснено пуск 10 ракет по м. Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС", - зазначили у Сумській ОВА.

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Місцева влада додала: "Зноб-Новгородська громада: з території РФ був 1 вибух з міномету". Також росіяни здійснили обстріл з РСЗВ "Град" - 25 вибухів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточняється. "Есманська громада: ворог гатив з артилерії - 15 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Сумській області - сьогодні це варто знати

Вороги вже не раз били по Сумській області, зокрема, з авіації. Унаслідок ворожих ударів є жертви, руйнування та постраждалі.

Зокрема, 24 квітня повідомлялося, що упродовж дня ворог бив по регіону з мінометів, було зафіксовано 11 "прильотів". Місцева влада не повідомляла про жертв чи постраждалих.

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