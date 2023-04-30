Сьогодні, 30 квітня, російські окупанти шість разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська Есманська громади.
"Середино-Будська громада: зафіксовано 3 вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території РФ з гелікоптера здійснено пуск 10 ракет по м. Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС", - зазначили у Сумській ОВА.
Місцева влада додала: "Зноб-Новгородська громада: з території РФ був 1 вибух з міномету". Також росіяни здійснили обстріл з РСЗВ "Град" - 25 вибухів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточняється. "Есманська громада: ворог гатив з артилерії - 15 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Сумській області - сьогодні це варто знати
Вороги вже не раз били по Сумській області, зокрема, з авіації. Унаслідок ворожих ударів є жертви, руйнування та постраждалі.
Зокрема, 24 квітня повідомлялося, що упродовж дня ворог бив по регіону з мінометів, було зафіксовано 11 "прильотів". Місцева влада не повідомляла про жертв чи постраждалих.