Понад половина всіх атак окупантів припала на Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

Окупанти проводять штурмові дії на фронті, найгарячішими є Авдіївський та Новопавлівський напрямки. Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

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"На Авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у зведенні.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог штурмових дій не вів, здійснив артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів.

Ситуація на фронті - що кажуть військові

Командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного значення Національної гвардії України Сергій Сідорін розповів, що на Бахмутському напрямку противник постійно нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій, вводить в бій резерви, поповнює втрати. Бої проходять і вдень, і вночі, очевидно, що подальшим завданням ворога буде вийти до населеного пункту Часів Яр.

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