Новий наступ РФ: "казки" про Харків і реальні загрози

Навесні російські окупанти активізувалися на всіх ділянках фронту. Після окупації Авдіївки та Мар’їнки ворог продовжив "виконання завдань СВО" зі "звільнення" Донецької області. А вже наприкінці весни-на початку літа росіяни можуть розпочати новий великий наступ.

Нова хвиля наступальних дій ворога по всій лінії фронту триває вже не перший тиждень. Найгарячіше і надалі на Авдіївському напрямку, де після вимушеного відходу, бійці Сил оборони України успішно стримують окупантів у Бердичах, на "тимчасовій лінії оборони".

Ще одна частина цієї "тимчасової лінії" - населені пункти Орлівка та Тоненьке - після важких боїв та під ударами Кабів була втрачена. Крім того, після численних бомбардувань, від сіл мало що залишилося. Схоже, саме так бачать росіяни виконання задекларованих цілей своєї "СВО" - "звільнення" Донецької області, яке на практиці перетворюється на звільнення від усього живого.

Ще один важкий напрямок – Лиманський. І хоч кожен метр загарбники долають ціною величезних втрат піхоти та техніки (за добу втрачають до однієї батальйонно-тактичної групи, а часом і більше), зупинятися вони поки не збираються. Виняток - невеличкі оперативні паузи.

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Експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк зазначає, що окупанти намагаються створити умови для виходу до Слов’янсько-Краматорської агломерації. Для цього вони намагаються зокрема прорватися до Курахового. І, на жаль, вже подолали чималий шлях.

Втім, про цей ризик добре відомо українському командуванню, тому оборонні рубежі тут інтенсивно посилюються. Проте не все залежить лише від них.

Загалом апетити окупантів вражають. Окрім Донеччини, росіяни пробують повернути втрачене і на Запорізькому напрямку, мріючи зрізати Роботинський виступ. За словами Кевлюка, тиск на запорізькому напрямку ворог зможе посилити після додаткової мобілізації, яка планується в рф. Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, окупанти розраховують залучити до війська ще 300 тисяч осіб.

Ще один момент - росія планує завершити будівництво залізниці в напрямку окупованої частини Запорізької області для того, аби швидше постачати усе необхідне для своїх військових на цьому напрямку. Та станом на сьогодні усі наступальні потуги окупантів тут успішно розбиваються об зброю (попри проблеми з кількістю боєприпасів) та мужність українських бійців. І, очевидно, до літа ЗСУ випишуть квитки в один кінець ще багатьом окупантам.

Як зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, "виснаження військ противника триває за планом".

Серед стратегічних цілей ворога також є захоплення Куп’янська, що дозволить скоротити час постачання усього необхідного для загарбників. А також намагання "створити загрозу Харкову", взявши реванш за українську харківську наступальну операцію 2022 року.

Літній наступ РФ: мрії та реалії

В контексті нового великого наступу росіян західні та російські медіа часто згадують Харків, до війни – друге за кількістю населення місто в Україні. Як відомо, на початку вторгнення у 2022 році рф намагалася здобути "Київ за три дні" і розраховувала, що Харків зустрічатиме росіян ледь не хлібом-сіллю. Однак ворог піймав облизня в обох випадках.

Щодо української позиції стосовно можливого нового наступу росіян, то, судячи з заяв президента, ми в очікуванні. Зокрема Зеленський, в інтерв’ю CBS зазначив, що Україна готує додаткові резерви, щоб відбити російський контрнаступ, який може початись за декілька місяців.

"Ми ділимося з партнерами інформацією і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, це може бути кінець травня або червень", – сказав він.

Але про ймовірний напрямок удару – ні пари з вуст.

Олександр Коваленко зазначає, що Харків окупантам поки не по зубах. Він вважає, що лише для створення загрози Харкову росіянам потрібно сконцентрувати біля нього угрупування у півмільйона військових. До того ж , вони мають бути укомплектовані відповідно до штатного розпису та мати резерв - не менше ніж 100-150 тис осіб.

Такої кількості особового складу на напрямку немає. Аналогічно – немає техніки (особливо з огляду на те, що БМП в російській армії менше, ніж це передбачено штатним розписом).

Ну, і в разі, якщо буде видно розгортання додаткових сил ворога на напрямку, це не залишиться без уваги. Як зазначив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, українське командування вживає всіх заходів для "адекватного реагування на таку ймовірність".

"Якщо росіяни рушать туди знову, то Харків стане для них фатальним містом", - зазначає головком.

Однак це не означає, що і Харків, і інші великі й менші міста України ворог не буде тероризувати ракетними обстрілами. Ймовірно, таку картинку ми спостерігатимемо й далі.

Якщо ж повернутися від вологих мрій росіян у грішну реальність, то найбільш ймовірними напрямками удару окупантів є Курахівсько-вугледарський та Краматорсько-слов’янський. Військовий експерт Костянтин Машовець підрахував, що на цих напрямках вже розгорнуто близько 280 тисяч ворожих військ. На його переконання, для великого наступу цього все ще недостатньо.

Проте на Курахівсько-вугледарському окупанти вже мають просування. Бої відбуваються у селі Георгіївка Донецької області, що лише в 12 кілометрах від стратегічно важливого Курахового. А подальші успіхи на цьому напрямку покращать, зокрема логістику окупантів.

"Розгром угрупувань ЗСУ на цих напрямках здатний привести противника "на ближні підступи" зі сходу до ключового "трикутника" Дніпро - Павлоград - Запоріжжя... Що у стратегічному сенсі не може не вплинути на подальшу здатність України вести війну", - додає експерт.

Разом з тим, Костянтин Машовець сумнівається, що окупанти зможуть до літа "наштампувати" необхідну кількість боєздатних резервів для проведення результативних операцій на обох напрямках, про які йдеться.

"Я, звісно, допускаю, що противник "якісь" стратегічні резерви наштампує до літа... Але ще раз повторюсь - не факт, що вони у повній мірі набудуть бойових та оперативних спроможностей. І потім, треба врахувати, що й на інших операційних напрямках навряд чи наступить "благодать и благолєпіє"", - зазначив він, додавши, що на курахівський напрямок ворог може перекинути сили з інших напрямків.

Ще один момент - аби "взяти" Слов’янськ чи Краматорськ, ворог має захопити зокрема Часів Яр. І хоча окупанти вже впритул підійшли до міста і регулярно поливають його КАБами, головна битва за місто ще попереду.

Не припинятимуть окупанти і спроб прорватися й до Куп’янська, аби, знову таки, спростити собі логістику й погіршити ситуацію для Сил оборони України поблизу Харкова...

А поки окупанти тактично наступають, веде обстріли балістикою та КАБами, Україна будує нові оборонні рубежі, об які стираються резерви ворога, отримавши певне снарядне підсилення намагається максимально стримати тиск росіян і навіть тактично контратакує, виграючи такий дорогоцінний час. Допоки союзники, а особливо Конгрес США, нарешті зберуться приймуть рішення про необхідну нам допомогу.

Ярослав Конощук