Українські воїни знищили ще три дрони-камікадзе, зазначив речник начальника Одеської обласної держадміністрації.

Проти України ворог застосовує тактику терору, головними загрозами для Одеси й області є іранські дрони-камікадзе Shahed-136 та ракети.

Супротивник у ніч на п'ятницю, 7 жовтня, знову намагався атакувати Одеську область дронами, розповів спікер керівника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні в Telegram.

"Ніч пройшла менш тривожно, ніж попередня, хоча ворог знову намагався атакувати нас "Шахідами" - цими дронами-камікадзе, і вперше застосував такі дрони проти Запоріжжя. Наші сили Протиповітряної оборони знищили три дрони-камікадзе, і можемо за це їм подякувати", - зазначив він.

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Війна Росії проти України - важливі новини щодо ворожих атак дронами

У середині серпня з'явилася інформація, що Іран продав РФ тисячу своїх безпілотників.

РФ 23 вересня вперше атакувала Одесу з Чорного моря дронами-камікадзе. Два безпілотники зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один ворожий дрон вдалося збити нашим захисникам.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що були пошкоджені чотири житлових будинки. Жертвами ворожої атаки стали дві людини.

Пізніше супротивник знову намагався атакувати Одеську область дронами. У ніч на 5 листопада російські окупанти спробували атакувати Україну з півдня 12 дронами-камікадзе, 6 з них збили наші воїни.

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