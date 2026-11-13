Нові обмеження роботи Starshield зірвали 100% військових місій в Україні, - Axios

Українські військові використовують Starshield для управління розвідувальними операціями та перехоплення російських дронів.

Україна звернулася до Пентагону та компанії SpaceX із проханням пояснити причини нових обмежень у роботі системи Starshield, які ускладнюють перехоплення російських безпілотників.

Як зазначило видання Axios, це вже другий випадок за останній час, коли Україна стикається з проблемами у роботі системи Starshield – військової версії супутникової мережі Starlink, створеної компанією SpaceX Ілона Маска. Зокрема, українські військові використовують Starshield для управління розвідувальними операціями та перехоплення дронів.

У відповідь на запит Axios у SpaceX заявили: "Це неправда. Жодних змін не було".

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Видання зазначило, що, за словами українського чиновника, обмеження спостерігаються вже три дні:

"У перший день вони становили 10%, у другий – 50%, а сьогодні через ці обмеження зриваються 100% місій".

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік повідомив, що система Starshield відключається, коли безпілотники розвивають швидкість близько 160 км/год.

"Наразі ми не отримали жодних пояснень ані від SpaceX, ані від Пентагону", – додав він.

Двопартійна група Конгресу з питань України заявила, що "вкрай стурбована" повідомленнями про уповільнення роботи системи Starshield, і вимагає від адміністрації президента США Дональда Трампа та компанії SpaceX надати "повний звіт" з цього питання.

Довідка УНІАН . Україна використовує два супутникові сервіси від SpaceX. Система Starshield призначена для державних і військових замовників. Україна отримала доступ до неї в рамках угоди з урядом США і використовує її для керування розвідувальними дронами, а також для перехоплення російських ударних безпілотників.

Також Україна використовує Starlink – комерційний сервіс, який забезпечує зв’язок і логістику в зоні бойових дій.

Обмеження роботи Starshield

12 листопада Зеленський заявив про повторне введення обмежень швидкості Starshield до 161 км/год. За його словами, українські військові фіксували системні збої протягом кількох днів уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Президент зазначив, що це ускладнює протидію російським реактивним безпілотникам. Україна звернулася до американської сторони за роз’ясненнями.

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