На озброєнні бригади тероборони Києва є кілька десятків тисяч одиниць стрілецької зброї.
Про це у коментарі УНІАН повідомив прес-офіцер київської бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов.
"Всі бійці, які приходили й записувались до тероборони уклали контракт з теробороною. Адже всі вони є військовослужбовцями ЗСУ. І всі без винятку бійці тероборони озброєні. Скажу, що бійцям тероборони вже видано кілька десятків тисяч зразків особистої стрілецької зброї", - повідомив Ковальов.
Він наголосив, що бійці тероборони озброєні автоматами, а також протитанковою зброєю.
"Тому всі бійці в Києві озброєні та готові до будь-яких провокацій та відбиття атак окупантів-рашистів", - додав він.
Станом на 3 березня, бригада тероборони столиці сформована з профіцитом. Багато людей наразі записані до резерву. Окрім того, 112-та тербригада ЗСУ продовжує шукати киян з військовими знаннями.
"Бригада територіальної оборони столиці сформована з профіцитом. Тобто людей, набагато більше ніж ми сподівалися. Через надвеликий потік людей ми створили резерв. В кожному районі столиці згуртовані батальйони, які щодня виконують завдання військового керівництва по обороні Києва. Також продовжуємо шукати осіб з військовим досвідом. Потрібні військові специ та військові професіонали, яких ми залучаємо до оборони міста", - сказав він.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлася на територію України. Пізніше Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, ворог бобмардував Київ. За даними ДСНС, станом на 2 березня загинули понад 2 тисяч цивільних українців.