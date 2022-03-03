Всі бійці в столиці готові до відбиття атак окупантів-рашистів, зазначили в київській бригаді територіальної оборони ЗСУ.

На озброєнні бригади тероборони Києва є кілька десятків тисяч одиниць стрілецької зброї.

Про це у коментарі УНІАН повідомив прес-офіцер київської бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Всі бійці, які приходили й записувались до тероборони уклали контракт з теробороною. Адже всі вони є військовослужбовцями ЗСУ. І всі без винятку бійці тероборони озброєні. Скажу, що бійцям тероборони вже видано кілька десятків тисяч зразків особистої стрілецької зброї", - повідомив Ковальов.

Він наголосив, що бійці тероборони озброєні автоматами, а також протитанковою зброєю.

"Тому всі бійці в Києві озброєні та готові до будь-яких провокацій та відбиття атак окупантів-рашистів", - додав він.

Станом на 3 березня, бригада тероборони столиці сформована з профіцитом. Багато людей наразі записані до резерву. Окрім того, 112-та тербригада ЗСУ продовжує шукати киян з військовими знаннями.

"Бригада територіальної оборони столиці сформована з профіцитом. Тобто людей, набагато більше ніж ми сподівалися. Через надвеликий потік людей ми створили резерв. В кожному районі столиці згуртовані батальйони, які щодня виконують завдання військового керівництва по обороні Києва. Також продовжуємо шукати осіб з військовим досвідом. Потрібні військові специ та військові професіонали, яких ми залучаємо до оборони міста", - сказав він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлася на територію України. Пізніше Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, ворог бобмардував Київ. За даними ДСНС, станом на 2 березня загинули понад 2 тисяч цивільних українців.

Вас також можуть зацікавити новини: