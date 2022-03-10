Оборону Києві посилять батальоном з поліціянтів / facebook.com/mvs.gov.ua
Міністерство внутрішніх справ України створює зведений батальйон Національної поліції для посилення оборони міст.
Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив в інтерв’ю "Радіо НВ".
"Днями прийнято рішення про створення зведеного батальйону Національної поліції, зокрема, в Києві, який підсилить сили оборони Києва", - сказав він.
За словами заступника міністра, батальйон виконуватиме завдання командування оборони Києва. Насамперед - щодо боротьби з десантами противника.
"Будуть допомагати перекривати проривонебезпечні напрямки, а також виконувати інші доручення командувача", - пояснив Єнін.