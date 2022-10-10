Рашисти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в місті.

У Кривому Розі рашисти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Два райони міста залишилися без електрики і води. Роботи з відновлення вже ведуться, проте не скрізь вийде завершити їх швидко.

Інформацією про це поділився голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул в особистому Telegram-каналі.

"Кривий Ріг. У Тернівському і частково Покровському районах міста немає електрики і води через руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури. Попередні висновки обстеження — десь включимо швидко, десь — довше, алгоритм зрозумілий, план ліквідації аварії введений в дію. Зберігаємо спокій, ми працюємо, зробити потрібно дуже багато. Підвезення води буде організовано автоцистернами", — написав Вілкул.

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Нагадаємо, з 10 до 11 ранку 10 жовтня голова військової адміністрації попереджав, що в бік Кривого Рогу рухаються і ракети класу "Калібр", і дрони-камікадзе. За допомогою якої саме зброї рашистам вдалося зруйнувати об'єкт енергетичної інфраструктури, не уточнюється.

Ракетний терор окупантів: основні подробиці

Масовані ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України почалися вранці 10 жовтня. За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни задіяли весь арсенал. Вони бомбардували наші мирні міста високоточними ракетами Х101, Х555, "Калібрами", "Іскандерами", снарядами для "Торнадо" і С-300.

У Генштабі повідомили про запуск 83 ракет, з яких збили 43, і 17 дронів-камікадзе.

Ударам піддали Житомир, Хмельницький, Дніпро, Харків та інші міста. Через удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в багатьох населених пунктах почалися перебої зі світлом і водою.

Київ теж постраждав від терору рашистів. "Прильоти" зафіксовано в чотирьох районах, вже відомо про 5 загиблих і 47 постраждалих. Пошкоджено бізнес-центр, будівлю філармонії, музеї Ханенків і Шевченка.

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