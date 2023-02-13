Сьогодні у Херсоні ворожі снаряди зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств.

Російські загарбники обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув охоронець одного з підприємств.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram. "Російський обстріл забрав життя працівника одного з херсонських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, війська РФ сьогодні, 13 лютого, вкотре накрила місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств.

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"Рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знаходився чоловік - охоронець бази. На жаль, лікарям довелося лише констатувати смерть", - сказано у повідомленні.

Ситуація в Херсоні та області - зараз це варто знати

Супротивники вже багато разів обстрілювали Херсон та населені пункти регіону з різного озброєння, є багато жертв, руйнувань та постраждалих. Як повідомляв УНІАН, російські загарбники за минулу добу 42 рази обстріляли вільну частину Херсонської області.

12 лютого стало відомо, що біля села Новорайськ Бериславського району на російській міні підірвалася машина з мирними людьми, загинули дві людини.

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