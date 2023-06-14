На будівлях буде приспущено державний прапор та стяг Одеси з траурними стрічками.

Завтра, 15 червня, в Одесі вшановуватимуть пам’ять загиблих сьогодні вночі від кривавого ракетного удару окупантів.

Як повідомляє прес-служба мерії, відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов. Нагадується, що вночі 14 червня внаслідок чергової ракетної атаки РФ в місті загинули та постраждали люди, значних пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури в середмісті.

"З метою вшанування пам’яті загиблих у ніч на середу, 15 червня оголошено у місті Днем жалоби", - додають у мерії.

На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста, незалежно від форми власності, рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Ракетний удар по Одесі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 червня з російського корабля, який перебував у Чорному морі, по Одесі було завдано потужного ракетного удару. З чотирьох "Калібрів", які окупанти використали для терору одеситів, дві ракети було збито. Одна ракета "Калібр" влучила у склад відомої торговельної мережі супермаркетів. Через це сталася пожежа, будівля зруйнована на площі 1 тис. кв. м. Троє його співробітників складу загинули, ще семеро - зазнали поранень, кілька із них - у критичному стані.

Також в іншому місці, на проспекті Шевченка, під час повітряного бою вибухова хвиля зруйнувала бізнес-центр, заклади харчування, значних пошкоджень зазнали будівлі університету, житлові будинки тощо. Поранення отримали шість осіб.

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