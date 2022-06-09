За попередніми даними, під час обстрілу 2 особи загинуло, ще 4 людини отримали травми.

Пізно ввечері у вівторок, 7 червня, російські війська вдарили ракетою по торговому центру в Харкові.

Як повідомили в ДСНС Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі міста.

Як зазначається, загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи.

"За попередніми даними, 2 особи загинуло, ще 4 особи зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується", - повідомили у відомстві.

Загалом за добу з 8 по 9 червня пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському районі Харкова, а також у кількох районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.

Як повідомляв УНІАН, ймовірно, в торговий центр влучила ракета, випущена з "Іскандера" у Бєлгороді. У результаті попадання ракети обвалився фасад та перекриття двох поверхів. Комунікації в основному не постраждали.

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