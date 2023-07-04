У Сумах від російської атаки загинули дві людини.

За добу російські загарбницькі війська 28 разів обстріляли Сумську область, всього було зафіксовано 170 вибухів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. У зведенні станом на 21:00 зазначається, що обстрілів зазнали Сумська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

По Шалигинській громаді загарбники били з артилерії, внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів, ще один отримав поранення. На Середино-Будську окупанти скинули дві міни.

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У Миропільській громаді зафіксували пуск ракет (НУРС) з гвинтокрила. Великописарівська громада опинилася під мінометними обстрілами, окупанти скинули ВОГ з безпілотника та обстріляли її з АГС. Внаслідок атаки виникла пожежа нежитлових будівель.

В Сумській громаді через прильоти БПЛА типу "Shahed 136" було пошкоджено адміністративну будівлю, два багатоквартирних житлових будинки, сім приватних автівок та приміщення школи. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще 19 постраждали.

У Юнаківській громаді внаслідок мінометних обстрілів загинув місцевий житель та було пошкоджено приватне житлове домоволодіння і господарчу споруду. Через обстріли з артилерії пошкоджено три приватні житлові будинки.

По Білопільській громаді били з мінометів, по Краснопільській - здійснили артобстріл, а Хотінська постраждала від мінометних та артилерійських ударів.

Атака БПЛА на Суми: що відомо

Вдень 3 липня у Сумах пролунали вибухи. У мережі з'явилися фото та відео руйнувань, згодом з'ясувалося, що окупанти атакували місто іранськими дронами типу "Shahed 136".

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомляли, що загинули двоє людей. Ще 19 отримали поранення, серед них - п'ятирічна дитина.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки загарбники вдарили по житлових будинках та будівлі Служби безпеки України.

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