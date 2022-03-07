Наразі в Україні залишається керівництво місії, яке теж скоро виїде з країни.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ завершує свою діяльність в Україні.

Про це йдеться у звіті СММ.

"Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів місії майже завершено. Остання група – голова місії та вище керівництво – тепер залишить Україну", - йдеться у звіті.

Раніше усі інші міжнародні члени місії вже виїхали.

"Продовжується переміщення місцевих членів місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки. З Києва розпочав рух ще один конвой місцевих членів місії", - сказано у звіті.

Увечері 6 березня завершилася евакуація моніторингової команди з Херсона в Російську Федерацію.

Ця місія була створена 21 березня 2014 року. Спостерігачі СММ працюють без зброї, місія ОБСЄ покликана звітувати на основі власних спостережень та встановлених фактів. Зокрема, спостерігачі збирають інформацію та звітують про безпекову ситуацію, інформують про гуманітарну ситуацію і потреби людей та сприяють іншим організаціям у доставленні допомоги, а також допомагають налагодити діалог і сприяють припиненню вогню на місцях.