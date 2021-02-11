Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау також відзначила тривожну тенденцію з приводу збільшення кількості фактів порушення режиму тиші на сході України останніми тижнями.

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау заявила, що переговори в рамках ТКГ про врегулювання ситуації на Донбасі зайшли в глухий кут.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання Ради безпеки ООН з нагоди шестиріччя підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Трансляція заходу велась на сайті Організації.

Читайте такожЗа кількасот метрів від лінії зіткнення: Зеленський побував на передовій (фоторепортаж)

«Останніми тижнями на Донбасі спостерігається тривожна тенденція щодо порушення режиму припинення вогню. При цьому кількість порушень є значно нижчою, ніж у першій половині минулого року», - констатувала вона.

Також Грау відзначила недостатній прогрес у питанні гуманітарного розмінування на Донбасі.

«Викликає занепокоєння той факт, що прогрес у вирішені гуманітарних питань та питань, які пов’язані з безпекою, не досягається через політичні мотиви», - наголосила вона.

За її словами, в перші місяці 2020 року політична група ТКГ доклала значних зусиль, щоб дійти до спільного знаменника у переговорах.

Разом з тим Грау зазначила, переговори у рамках політичної підгрупи ТКГ буксують з серпня 2020 року, адже «деякі учасники вимагають, щоб парламент України скасував резолюцію щодо місцевих виборів, аби обговорення продовжувалось».

Представник ОБСЄ нагадала, що для розблокування переговорів учасники ТКГ запропонували розробити спільний план дій з виконання Мінських домовленостей.

«Це дуже важке завдання, на жаль. Обговорення в Тристоронній контактній групі, як і раніше, перекбуває в глухому куті. Тому я вдячна, що політичні радники «нормандської четвірки» приєдналися до процесу й активно шукають виходи з цього кута», - додала Грау.

Довідка. Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України — уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України. Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.

Зрив перемир'я на Донбасі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров