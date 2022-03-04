Подоляк пошуткував, що Росія ж не підписала з Україною контракт на утилізацію їх бронетехніки, тому він не розуміє, чому така її велика кількість заходить до країни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Одеса точно не впаде, що б окупанти собі не думали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

За словами Подоляка, усі вісім днів війни окупанти десантуються, але є "фантастичний мем, який вказує, де мають бути російські кораблі", маючи на увазі сказану оборонцями острова Зміїний фразу.

"Одеса точно не впаде, що б вони там собі не думали. Миколаїв навіть не впав. Херсон - трошки інше, тому що там пряма дорога з Криму та фантастична кількість "заліза", яке їде на територію України. Що вони тут хочуть з ним (залізом - УНІАН) зробити? Я так розумію, що вони не підписали з нами контракт не утилізацію їх бронетехніки", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: