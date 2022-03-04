Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Одеса точно не впаде, що б окупанти собі не думали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.
За словами Подоляка, усі вісім днів війни окупанти десантуються, але є "фантастичний мем, який вказує, де мають бути російські кораблі", маючи на увазі сказану оборонцями острова Зміїний фразу.
"Одеса точно не впаде, що б вони там собі не думали. Миколаїв навіть не впав. Херсон - трошки інше, тому що там пряма дорога з Криму та фантастична кількість "заліза", яке їде на територію України. Що вони тут хочуть з ним (залізом - УНІАН) зробити? Я так розумію, що вони не підписали з нами контракт не утилізацію їх бронетехніки", - зазначив він.