Близько 08:20 ворог підняв у повітря літаки МіГ-31К та завдав удару по Україні трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Під час сьогоднішньої комбінованої атаки окупантів по Україні один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. Там зазначили, що ще в ніч на 7 жовтня (з 20:00 06.10 по 8:30 07.10) противник задав удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).

Близько 08:20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту Саваслєйка).

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"Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

"Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - деталізували у Повітряних силах.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Ранкова повітряна тривога

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, у Києві лунали вибухи. Як повідомив згодом мер столиці Віталій Кличко, уламки ворожих ракет упали в Соломʼянському районі - в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському - поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому - уламок пробив дах службового мікроавтобуса.

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