Він також передав "привіт" Путіну і закінчив своє звернення словами "Слава Україні".

Українські захисники взяли в полон окупанта, у якого в рані завелися хробаки. Противнику надали необхідну медичну допомогу, і той записав відео з подяками ССО ВСУ.

Ролик зі зверненням ворожого солдата опублікував волонтер Юрій Мисягін в особистому Telegram-каналі.

"Я військовослужбовець російської частини в/ч 09332 Трофименко Володимир Едуардович дякую Силам спеціальних операцій ЗСУ за взяття мене в полон. Про надання медичної допомоги, продовольства. Слава Україні, героям слава. Путін х*йло", — заявив окупант на відео.

Відео дня

Трофименко переховувався в підвалі одного з сіл в Херсонській області. У нього була важка травма руки. Коли ЗСУ звільнили населений пункт, то знайшли 23-річного окупанта і взяли в полон. На той момент в рані ворожого солдата завелися хробаки, що показано в ролику нижче.

Окупанту надали належну медичну допомогу. Зараз лікарі намагаються врятувати руку Трофименко.

Противники масово здаються в полон: що відомо

За даними Головного управління розвідки МО України, за останні кілька тижнів на "гарячі лінії" проекту "Хочу жити" надійшло понад 2 тис. звернень.

У звіті Генштабу ЗСУ за 2 жовтня відзначалося, що успіхи українських захисників деморалізують рашистів. Вони залишають свої позиції і здаються в полон на окремих напрямках.

Міністерство оборони України розробило спеціальну інструкцію для окупантів, як правильно здатися в полон.

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