Вони також вибудовують оборонні смуги на лівому березі Дніпра.

Російські окупанти поки не організовують евакуацію з північної частини тимчасово захопленого Криму. Однак вони активно вибудовують оборону — як на лівому березі Дніпра, так і в Джанкойському районі. Це свідчить про підготовку до контрнаступу ЗСУ.

Такою інформацією у коментарі виданню "Укрінформ" поділився представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Він розповів: "Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра в Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже в результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ".

Черняк також торкнувся втечі колаборантів з території Херсонської та Запорізької областей. За словами представника ГУР, зрадники намагаються виїхати не в Крим, а в РФ.

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"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачено і повернеться до України", — підкреслив Черняк.

Що стосується військової техніки і Чорноморського флоту на тимчасово окупованому півострові, то вони знаходяться під постійним прикриттям систем ППО. Рашисти сподіваються таким способом уберегти себе від "куріння в заборонених місцях".

Окупанти вибудовують оборону: остання інформація

Як заявив радник ОПУ Олексій Арестович: "Ці "герої" страшно бояться наступу по лінії Запоріжжя-Мелітополь і весь час кидають туди нові війська. Туди доїхало десь чотири-шість батальйонно-тактичних груп — вони там вибудовують страшну оборону".

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, в села біля міста звозять бетонні плити для побудови оборонних споруд.

У Генштабі ЗСУ заявили, що рашисти звели додаткові укріплення вздовж ділянки автодороги Каховка-Мелітополь.

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