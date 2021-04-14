У РФ виступили з новими звинуваченнями на адресу України та її міжнародних партнерів.

У Раді безпеки Росії заявили про загрозу терактів в окупованому Криму, звинувативши в цьому Україну, США і низку країн Європейського Союзу.

Як пише російський "Інтерфакс", з відповідними звинуваченнями виступив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев під час відвідування окупованого Севастополя.

"На території Кримського півострова зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці, обумовлені можливим ускладненням міжнаціональної, міжконфесійної обстановки і ймовірністю здійснення терактів", - заявив він.

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Причинами цього російський чиновник назвав "деструктивну діяльність США, контрольованих ними (країн) блоку НАТО, ряду держав Євросоюзу, України".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Юрій Годован