Дві групи ворожих ударних БпЛА долетіли до узбережжя Одещини.

Російські окупанти атакують південь України дронами-камікадзе "шахед". Повітряна тривога через це оголошена у трьох областях: Миколаївській, Одеській та Херсонській.

У Повітряних силах повідомили про запуск БПЛА з району полігону Чауда (Крим).

23:17. "Вінницька, Кіровоградська області – загроза застосування ударних БпЛА з південного напрямку", - повідомили в Повітряних силах.

Відео дня

22:52. Група ударних БпЛА в повітряному просторі Миколаївщини, напрямок руху - північний.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Одеська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - поінформували там.

Згодом повідомили, що друга група ворожих ударних БпЛА долітають до узбережжя Одещини.

"Білгород-Дністровський район, Арцизький район, Рибаківка, Южне, Сарата, Коблево, Роздільнянський район - в укриття", - попередили Повітряні сили.

Помічений рух БпЛА у напрямку Ізмаїльського району.

Атаки Росією України - деталі

Атака Росії вночі 28 вересня була потужною, але не з рекордною кількістю дронів, зазначив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ворог, про що ми говоримо вже кілька місяців, почав більш інтенсивно застосовувати ударні БПЛА типу "Шахед" та інших типів. На жаль, ворог має можливості зараз виготовляти і власну продукцію стосовно ударних безпілотників", - зауважив Ігнат.

Так, додав він, в цьому плані є нові виклики та загрози, на які потрібно реагувати та застосовувати нові засоби протидії ворогу, які Україна може наразі дозволити собі.

Вас також можуть зацікавити новини: