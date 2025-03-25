Йдеться за розгалуження логістики в рамках сухопутного коридору в окупований Крим.

Російські окупанти будують одночасно три нових мости, один з яких - залізничний. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

За його словами, залізничний міст проходить через річки Берестову й Кальміус в районі села Роздольне, також - через балку Широку по автомобільній трасі Новоазовськ-Маріуполь та в районі нової залізничної гілки, яку окупанти будували, як резервну навесні 2024 року.

"Мета загарбників - кардинальне покращення логістики Ростов-Новоазовськ-Волноваха (через село Гранітне) - Донецьк для автомобільних шляхів та будівництво нової залізничної гілки Маріуполь-Ростов", - написав він.

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Він зауважив, що по суті це розгалудження логістики з Ростова в рамках сухопутного коридору в анексований Крим.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Раніше керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі є багато проблем. Серед них - проблеми з питною водою - в місті критично обміліло водосховище. Тому Маріуполь перейшов на жорсткий графік подачі питної води. Вже цього літа маріупольці залишаться без центрального водопостачання. Також у місті потерпає медична сфера й це призвело до зростання смертності. Наприклад, у місті відсутнє дитяче лікарняне відділення, через що люди змушені вивозити дітей на лікування, а найближчі точки, де можна отримати кваліфіковану допомогу - Донецьк та російський Таганрог.

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