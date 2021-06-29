Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

У понеділок увечері біля Новотошківського через обстріл з боку бойовиків поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" в Facebook.

"Сьогодні, 28 червня близько 20:30, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське", - сказано у дописі.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу: він перебуває у стані середньої тяжкості.

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Автор: Олег Давигора