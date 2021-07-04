Військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям.

У неділю, 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні станом на 17:00.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. ... Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте такожОкупанти замінували поля біля Веселогорівки: виявлено близько 100 протитанкових мінУ районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли позиції української армії зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у штабі.

Зазначається також, що за день піротехніки ДСНС України розмінували на Донбасі понад гектар території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Катерина Комолова