Попередньо, дев'ятеро людей загинули, а ще четверо отримали травми.

Російські війська завдали удару у бік житлових будинків в центрі Чернігова.

Про це повідомив голова Чернігівська ОВА В'ячеслав Чаус.

Вранці в четвер, 3 березня, російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста.

"Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття", - повідомив Чаус.

Чаус наголосив, що поблизу немає жодних військових об’єктів.

"Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок", - зазначив він.

Крім того, він зазначив, що попередньо, дев'ятеро людей загинули, а ще четверо отримали травми.

Момент потрапляння снаряду в житловий будинок потрапив на запис.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, місцеві жителі розповідають, що російські війська обстрілюють автозаправки, де заправляються пальним карети швидкої допомоги, комунальний автотранспорт.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко порівняв нинішні обстріли обласного центру російськими військами з нацистськими бомбардуваннями.

"Сьогодні місто розстрілюють великокаліберними ракетами, по ньому завдають авіаційні удари. Пошкоджено багато об’єктів та споруд: пам’ятки архітектури, заклади освіти, лікарні, десятки житлових будинків", - наголосив очільник Чернігова.

За його словами, подібних втрат Чернігів зазнав під час бомбардування нацистами 23-25 серпня 1941 року.

"Цими днями такі ж злочини проти міста та проти людства наносить російська армія. Чернігів встояв тоді, вистоїмо і зараз! Ми нікому не здамо наше місто! Люди будуть боротися за Чернігів на смерть. Чернігівці віддадуть своє життя за рідне місто", - заявив Атрошенко.

Водночас він наголосив, що місто потребує фінансової підтримки, щоб боротися зараз і для подальшої відбудови, яка обов’язково розпочнеться після нашої перемоги.

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