ЗСУ оточили окупантів під Києвом / фото REUTERS
Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
"Орієнтовна зона ураження – Гостомель - Ірпінь. Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", - зазначив він.
Раніше стало відомо, що Збройні сили України взяли окупантів у котел в районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля.