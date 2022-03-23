Орієнтовна зона ураження – Гостомель - Ірпінь.

Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Орієнтовна зона ураження – Гостомель - Ірпінь. Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України взяли окупантів у котел в районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля.

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