Путінські терористи продовжують обстрілювати українські міста. Вони бомбардують переважно будинки мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Наприклад, нещодавно окупанти здійснили авіаудар по Житомиру. В результаті був зруйнований житловий будинок і постраждала котельня. А тепер стало відомо, що ворог почав обстрілювати Миколаїв. Російські терористи наносять удари з "Градів" і "Ураганів".
Інформацією поділився очільник міста Олександр Сєнкевич. Як передає кореспондент УНІАН, мер провів прямий ефір на Facebook і повідомив: "Зараз по Миколаєву стріляють з напрямку Кропивницького "Градами" і "Ураганами". Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж будуть обстрілювати. Тому будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правил "двох стін".
Даних про постраждалих або вбитих поки немає, що не може не радувати. Сподіваємося, ніч обійдеться для Миколаєва без жертв, і місто дасть відсіч у разі наступу "орків".
Війна Російської Федерації проти України
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