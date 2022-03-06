Денисенко заявив, що окупанти поранили мера Бучі / фото УНІАН
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що міський голова Бучі Анатолій Федорук поранений окупантами.
Про це він заявив в ефірі інформаційного марафону.
Денисенко додав, що наразі інформація перевіряється.
"За попередніми даними, ми перевіряємо, мер Бучі був поранений"-сказав він.
Читайте також:
Першим про поранення мера Бучі у своєму Telegram-каналі заявив нардеп Олександр Дубінський. Він стверджує, що Федорука поранили кадирівці.