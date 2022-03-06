Наразі інформація перевіряється.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що міський голова Бучі Анатолій Федорук поранений окупантами.

Про це він заявив в ефірі інформаційного марафону.

Денисенко додав, що наразі інформація перевіряється.

"За попередніми даними, ми перевіряємо, мер Бучі був поранений"-сказав він.

Першим про поранення мера Бучі у своєму Telegram-каналі заявив нардеп Олександр Дубінський. Він стверджує, що Федорука поранили кадирівці.

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