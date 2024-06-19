Окупанти продовжують атаки: в ОСУВ 'Хортиця' розкрили ситуацію на фронті

Ворог не полишає спроб активно штурмувати Часів Яр.

На Куп'янському напрямку захисники відбили чотири бойових зіткнення. На Покровському, Краматорському та Курахівському найбільше атак ворога.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі КИЇВ24.

"На Куп'янському напрямку ворог застосовує авіацію. На даний момент там тривають чотири бойові зіткнення біля Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Це чотири бойові зіткнення, наші захисники вже там відбили. Не менше активності на Лиманському напрямку. Упродовж дня ворог атакував близько восьми разів в районах Макіївки, Греківки та Тернів, де наші Сили оборони відбили атаки, ситуацію наразі контролюють", - сказав він. Відео дня

Також, за совами Волошина, тривають бої і на Сіверському напрямку - поблизу Верхньокам'янського та Роздолівки.

На Покровському, Краматорському та Курахівському, як зазначив речник ОСУВ "Хортиця", - найбільше атак ворога. Зокрема, на Краматорському напрямку, відбито 15 атак окупантів поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки.

"Звісно ж, ворог не полишає спроб активно штурмувати Часів Яр. Там велика кількість ворожих обстрілів та штурмів. На ранок було зафіксовано понад тисяча мінометних та артилерійських обстрілів на тому напрямку. Лише в районі Часового Яру було понад 270 обстрілів з різних видів озброєння. Переважна більшість приходиться якраз на південну частину Часового Яру. Також ворог провів 10 штурмів, 9 з них - саме на місто Часів Яр, один - на Іванівське", - розповів Волошин.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, з початку доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. По позиціях наших військ та населених пунктах ворог завдав шість авіаційних ударів дванадцятьма КАБами, застосував 41 дрон-камікадзе та здійснив понад 600 обстрілів.

В Генштабі також поінформували, що у ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21-им ударним БпЛА типу "Shahed" із напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (ТОТ Криму).

В результаті бойової роботи підрозділів Сил Оборони було збито 19 ворожих дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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