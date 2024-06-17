Окупанти продовжують атакувати майже на всіх напрямках: що відбувається на фронті

Противник намагається прорвати нашу оборону, тривають бої.

Російські окупанти продовжують атакувати майже на всіх напрямках ділянки фронту. Ворог зазнає суттєвих втрат.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook, упродовж минулої доби відбулося 123 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Водночас, як зазначається, за добу, що минула авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження особового складу противника.

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"Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. Загарбники здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають. За уточненою інформацією, на даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами. На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Також, як поінформували в Генштабі, На Лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Два ворожих штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

"За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний. Вчора на Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено, наші воїни знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п’ять бліндажів окупантів", - мовиться у зведенні.

Крім того, на Курахівському напрямку противник намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено ворожу станцію РЕБ.

На Оріхівському напрямку агресор безуспішно намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій в районах Роботиного та Малої Токмачки.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що найближчим часом російські окупанти, ймовірно, будуть збільшувати наступальні дії на ділянці Донецьк - Волноваха, а саме на Вугледар та Курахове.

За словами експерта, росіяни намагаються розв'язати проблему, яка у них скоро може виникнути. Ворог наразі добудовує залізницю, яка стане альтернативою Кримському мосту, проте там є міст, до якого ЗСУ можуть діставати, тому можуть його знищити щойно РФ добудує залізницю та відправить на ній техніку. Також полковник ЗСУ в запасі заявив, що армія РФ планує перерізати трасу, за допомогою якої йде постачання вугледарського гарнізону. Для цього окупанти активізувалися в районі Старомайорського та Урожайного. На цьому напрямку росіяни намагаються рухатися на Велику Новосілку, аби одразу з півдня вийти на Покровськ.

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